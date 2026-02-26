Марочко: освободив Графское, ВС РФ наступают юго-восточнее поселения

Марочко отметил, что у Графского «крайне сложный рельеф местности», что влияет на скорость продвижения армии РФ на этом участке. «Сейчас перед нами стоит населенный пункт Верхняя Писаревка, но самый основной, на мой взгляд, — это населенный пункт Рубежное Харьковской области, где боевики создали ряд пунктов временной дислокации, там также находятся и склады с боеприпасами, туда приходит и пополнение на этот фронт. И этот населенный пункт довольно-таки серьезно укреплен, находится как раз на западном берегу водной преграды (реки Северский Донец — прим. ТАСС)», — отметил военный эксперт.