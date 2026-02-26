Марочко: освободив Графское, ВС РФ наступают юго-восточнее поселения

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Графское Харьковской области, наступают юго-восточнее населенного пункта вдоль восточного берега реки Северский Донец. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, под контроль ВС РФ уже перешла часть леса на этом участке.
«На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», — сказал он.
Марочко отметил, что у Графского «крайне сложный рельеф местности», что влияет на скорость продвижения армии РФ на этом участке. «Сейчас перед нами стоит населенный пункт Верхняя Писаревка, но самый основной, на мой взгляд, — это населенный пункт Рубежное Харьковской области, где боевики создали ряд пунктов временной дислокации, там также находятся и склады с боеприпасами, туда приходит и пополнение на этот фронт. И этот населенный пункт довольно-таки серьезно укреплен, находится как раз на западном берегу водной преграды (реки Северский Донец — прим. ТАСС)», — отметил военный эксперт.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы ВС РФ, освободив Графское, отодвинули солдат ВСУ на более чем 12 км от государственной границы.
Об освобождении Графского в Минобороны РФ сообщили 25 февраля.