Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США намерены заключить с Ираном бессрочную ядерную сделку

Администрация президента США меняет подход к переговорам с Тегераном. Вашингтон намерен заключить с Ираном сделку по ядерной программе, которая не будет иметь временных ограничений. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

С таким заявлением на закрытой встрече Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) выступил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Мы начинаем работу с иранцами с предпосылки, что никаких положений о прекращении действия договора не предусмотрено», — заявил дипломат.

Напомним, президент США Дональд считает, что Иран не готов сворачивать ядерную программу, но хочет договориться, так как боится военной атаки со стороны США. На этом фоне Америка перебросила к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца — ключевую роль играет USS Gerald R. Ford. Москва тем временем призвала Вашингтон не бомбить Тегеран.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше