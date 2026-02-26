Axios: США намерены заключить с Ираном бессрочную ядерную сделку

С таким заявлением на закрытой встрече Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) выступил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Мы начинаем работу с иранцами с предпосылки, что никаких положений о прекращении действия договора не предусмотрено», — заявил дипломат.
Напомним, президент США Дональд считает, что Иран не готов сворачивать ядерную программу, но хочет договориться, так как боится военной атаки со стороны США. На этом фоне Америка перебросила к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца — ключевую роль играет USS Gerald R. Ford. Москва тем временем призвала Вашингтон не бомбить Тегеран.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.