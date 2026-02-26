Axios: США намерены заключить с Ираном бессрочную ядерную сделку

Напомним, президент США Дональд считает, что Иран не готов сворачивать ядерную программу, но хочет договориться, так как боится военной атаки со стороны США. На этом фоне Америка перебросила к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца — ключевую роль играет USS Gerald R. Ford. Москва тем временем призвала Вашингтон не бомбить Тегеран.