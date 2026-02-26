В МИД России выразили сомнения на счет учрежденного США Совета мира: что вызывает вопросы

В МИД России активно обсуждают учрежденный президентом США Дональдом Трампом Совет мира. В настоящий момент Москва имеет вопросы относительно устава и мандата новой структуры. Об этом оповестил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в диалоге с ТАСС.
Дипломат напомнил, что РФ не участвовала во встречах Совета мира. Он отметил, что Москва ждёт ответ, как структура будет сосуществовать с ООН и Советом Безопасности.
«В качестве мандата зафиксировано “содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой”, а сектор Газа не упомянут ни разу», — уточнил Кирилл Логвинов.
РФ еще не дала ответ на приглашение стать членом новой структуры. Однако президент США вновь заявил о своём желании увидеть в составе Совета мира Россию и Китай.