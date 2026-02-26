NYT: катер у берегов Кубы не принадлежал ВМС США

Вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.
Об этом пишет The New York Times.
«Судно не принадлежало ни ВМС США, ни береговой охране», — указано в публикации.
Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
