Вторгшийся на Кубу катер не принадлежал ВМС США и береговой охране

Американский катер, который вошёл в воды Кубы, не имел отношения к Военно-морским силам США и к Береговой охране. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Чиновник США изначально сказал, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы», — указано в сообщении издания.

Источник подчеркнул, что судно не принадлежало ни ВМС США, ни Береговой охране. Согласно материалу, разведка Соединённых Штатов подтвердила, что атаке подверглось отдельное гражданское судно. При этом руководство Береговой охраны проинформировало губернатора Флориды Рона Десантиса о случившемся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Десанстиса Молли Бест.

Напомним, катер под американским флагом пересёк границу территориальных вод Кубы и открыл огонь по пограничникам. Инцидент произошёл примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. В результате перестрелки погибли четверо нападавших, ещё шестеро получили ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

