Источник: трёхстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

Трёхстороннюю встречу по урегулированию украинского конфликта перенесли на начало следующего месяца.

Трёхстороннюю встречу по урегулированию украинского конфликта перенесли на начало следующего месяца.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Встреча перенесена на начало марта», — заявил он.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в трёхстороннем формате продолжатся на следующей неделе.

Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине может состояться не в Женеве.

Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируется.

