В России указали на серьезное давление на Евросоюз со стороны США

Американская администрация давит на Евросоюз, из-за чего последний оказался под огромной экономической нагрузкой. В частности, негативное влияние на ЕС оказывают решения Вашингтона в части вооружения Киева. На это указал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация [президента США Дональда] Трампа», — сказал Степашин. Он напомнил, что Вашингтон вынуждает ЕС покупать у него оружие, чтобы поставлять его Украине.

Как считает экс-премьер, в Евросоюзе из-за разногласий и экономических проблем появились серьезные «трещины».

Ранее Степашин заявил, что задачи СВО могут быть решены в 2026 году.

