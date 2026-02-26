В России указали на серьезное давление на Евросоюз со стороны США

Как считает экс-премьер, в Евросоюзе из-за разногласий и экономических проблем появились серьезные «трещины».
Ранее Степашин заявил, что задачи СВО могут быть решены в 2026 году.
