Вэнс: США следят за инцидентом с катером и надеются, что всё «не так плохо»

Власти Соединённых Штатов следят за инцидентом в водах Кубы и надеются, что всё «не так плохо».
Об этом журналистам сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», — цитирует его ТАСС.
Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.