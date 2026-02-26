Ле Пен: вести избирательную кампанию в электронном браслете невозможно

Суд первой инстанции 31 марта 2025 года приговорил Ле Пен по этому делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, в течение двух из которых ей придется носить электронный браслет (еще два года даны условно). Также суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. В отличие от наказания в виде лишения свободы эта мера вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Запрет не распространяется на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), однако остальные выборные должности Ле Пен обязана покинуть.