Ле Пен: вести избирательную кампанию в электронном браслете невозможно

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не будет участвовать в президентских выборах 2027 года, если суд назначит ей в качестве наказания по делу о парламентских советниках ношение электронного браслета.
«Вести избирательную кампанию в электронном браслете невозможно», — заявила она в интервью телеканалу BFMTV.
По ее словам, ношение браслета сделает невозможными контакты с избирателями.
В то же время Ле Пен надеется, что Апелляционный суд Парижа вынесет такой приговор, который позволит ей участвовать в предвыборной гонке. Она отметила, что в том случае, если этого не произойдет, от «Национального объединения» свою кандидатуру на выборах президента выдвинет лидер партии Жордан Барделла.
Как заявила Ле Пен, «Барделла не будет находиться под ее опекой». «Он сам решит, на каком уровне ему нужно мое присутствие, мои советы, мой опыт», — сказала она.
Дело о парламентских ассистентах.
Апелляционный суд Парижа 7 июля огласит решение по жалобе председателя парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на приговор по делу о фиктивном найме парламентских помощников за счет Европарламента.
Суд первой инстанции 31 марта 2025 года приговорил Ле Пен по этому делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, в течение двух из которых ей придется носить электронный браслет (еще два года даны условно). Также суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. В отличие от наказания в виде лишения свободы эта мера вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Запрет не распространяется на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), однако остальные выборные должности Ле Пен обязана покинуть.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20−35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.