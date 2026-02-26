«Спорт — для всех»: паралимпийцы из России выступят на Играх в Милане с флагом и гимном, несмотря на бойкот Украины

Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации России получили визы и уже находятся в Италии. Путёвку в Милан на Игры смогли получить шестеро атлетов, причём, в отличие от олимпийцев, они будут участвовать в соревнованиях с национальными флагом, гимном и экипировкой. Новость ожидаемо вызвала бурю негодования на Украине, чиновники которой заявили о бойкоте предстоящих состязаний. Но Международный паралимпийский комитет встал на сторону России и заявил, что менять решение никто не планирует.
Ещё в начале этого года казалось, что Россия на Паралимпийских играх в Италии представлена не будет. Хоть в сентябре 2025‑го генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) и восстановила в правах организации из нашей страны, а также Белоруссии, уже в октябре пресс‑служба МПК дала понять: спортсмены не смогут пройти отбор и выступить на состязаниях из‑за «позиции отдельных федераций».
Спор должен был разрешить арбитражный суд. И в нём функционерам удалось успешно оспорить первоначальный вердикт о недопуске соотечественников в Милан.
«Ситуация поменялась. МПК изменил своё решение и проинформировал все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде Паралимпийский комитет России на общих условиях может подавать заявки на получение двусторонних приглашений», — заявил президент ПКР Павел Рожков.
Подобная форма отбора применяется индивидуально — для потенциальных участников, по разным причинам не прошедших сито основной квалификации и не заполучивших квоту. Такой возможности у россиян из‑за отстранения, очевидно, не было, поэтому и было сделано исключение.
Скоро стало известно, что заветные приглашения на Игры‑2026 получили шесть человек. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступит трёхкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный победитель ЧМ Иван Голубков и призёр мировых состязаний Анастасия Багиян, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Хотя изначально была надежда, что в Италию поедут порядка 40 наших соотечественников.
«К сожалению, наши просьбы не были удовлетворены. Что касается других видов спорта, в биатлоне мы пока ещё не допущены к участию в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж‑хоккее и кёрлинге на колясках таких приглашений нет, мы не были допущены до квалификации», — разъяснял руководитель ПКР.
Тем не менее через несколько дней появились и новые поводы для радости. Паралимпийцам из России наравне с другими позволили выступать с национальной символикой, услышать гимн своей страны и увидеть флаг в случае попадания на пьедестал, официально принимать участие в церемониях открытия и закрытия. И никакой нейтральной формы.
«Международный паралимпийский комитет согласовал экипировку паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Экипировка содержит герб РФ, надпись “Россия”. Экипировка общего назначения будет в красно‑белых цветах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой», — сообщал Павел Рожков.
Новость тепло приняли на самом высшем уровне. Дмитрий Песков отметил: «Наша страна выступает за то, чтобы все спортсмены имели равные возможности».
«Кремль считает, что все спортсмены — и олимпийцы, и паралимпийцы — должны иметь право свободно выступать под флагами своих стран на международных соревнованиях, тем более на Олимпиаде и Паралимпиаде. Это именно спортивное состязание, а не политические гонки», — сообщил журналистам пресс‑секретарь президента РФ.
Однако вполне ожидаемо на здравое решение МПК последовала и не самая адекватная реакция. Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный назвал допуск россиян и белорусов с флагами «возмутительным» и сказал, что чиновники из его страны планируют бойкотировать церемонию открытия. Волну возмущения поддержали в Эстонии, Литве, Польше, Финляндии и Нидерландах.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на это отреагировала коротко: «Воздух будет чище». А в Паралимпийском комитете России подчеркнули: отсутствие украинских чиновников в Италии — вопрос вторичный. И напомнили, что у наших соотечественников уже накопился куда более печальный опыт с 2016 года.
«Команда была в полном составе отстранена от летних Паралимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро, а в 2022 году мы были вынуждены уехать с зимних Паралимпийских игр в Пекине. Спортсмены уже приступили к тренировкам, но буквально за сутки до церемонии открытия российские паралимпийцы были отстранены от участия в соревнованиях. За это время мы привыкли к многочисленным провокациям со стороны недоброжелателей и на те публикации и провокации, которые сейчас звучат от европейских стран, мы не обращаем внимания», — заявили в ПКР.
Точку, по крайней мере промежуточную, в этой ситуации поставил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который заявил, что бойкот украинской стороны ни на что не влияет.
«Это решение не может быть отменено ни правлением, ни мной лично. Мы хотим донести послание об инклюзивности и многообразии. Мы призываем их [украинцев] принять участие, но если они не захотят, то мы отнесёмся к этому с уважением», — отметил функционер.
Позиция МПК не осталась незамеченной ни в нашей стране, ни за рубежом. Так, слова Парсонса одобрила олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«В любом случае это хороший сигнал. Я надеюсь, что они будут держать своё слово, потому что мы помним, как наши допущенные спортсмены уезжали из Олимпийской деревни. Я думаю, что на это смотрят и в Международном олимпийском комитете, и в международных федерациях. Они понимают: значит, можно… Получается, что критической массы стало меньше», — поразмышляла депутат Госдумы.
Любопытно, что участие наших соотечественников в Паралимпиаде с флагом поддержал и спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальному партнёрству Паоло Замполли, добавивший: «Я думаю, что спорт — для всех». Ряд СМИ уже посчитал это сигналом к постепенному снятию ограничений со всего российского спорта. А журналисты The Times даже предположили, что теперь участие знаменосца с триколором на ОИ‑2028 в Лос‑Анджелесе «неизбежно».
Впрочем, пока ещё рано говорить даже о том, что Паралимпийские игры — 2026 пройдут без происшествий — прежде всего для наших спортсменов. По крайней мере, в Италии всерьёз обсуждали ограничения по визам для сопровождающих российских и белорусских спортсменов, несмотря на их проблемы со здоровьем. Но, по последней на данный момент информации от ПКР, большинство представителей отечественной делегации уже находятся на месте проведения соревнований и оформление документов идёт «в штатном режиме».