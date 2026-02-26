«Спорт — для всех»: паралимпийцы из России выступят на Играх в Милане с флагом и гимном, несмотря на бойкот Украины

«Команда была в полном составе отстранена от летних Паралимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро, а в 2022 году мы были вынуждены уехать с зимних Паралимпийских игр в Пекине. Спортсмены уже приступили к тренировкам, но буквально за сутки до церемонии открытия российские паралимпийцы были отстранены от участия в соревнованиях. За это время мы привыкли к многочисленным провокациям со стороны недоброжелателей и на те публикации и провокации, которые сейчас звучат от европейских стран, мы не обращаем внимания», — заявили в ПКР.