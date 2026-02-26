Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США

Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.