Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США

ДУБАЙ, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, отметив важность взаимной координации для укрепления безопасности в регионе, передает эмиратское информационное агентство WAM.
«Министр подчеркнул значение текущей координации и консультаций (с США — ред.) для укрепления региональной стабильности, мира и сосуществования», — пишет агентство.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.