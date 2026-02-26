Ричмонд
Глава МИД ОАЭ встретился с вице-президентом США

Глава МИД ОАЭ обсудил с Вэнсом ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, отметив важность взаимной координации для укрепления безопасности в регионе, передает эмиратское информационное агентство WAM.

«Министр подчеркнул значение текущей координации и консультаций (с США — ред.) для укрепления региональной стабильности, мира и сосуществования», — пишет агентство.

В понедельник МИД ОАЭ сообщил, что шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайя провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которых он заявил о важности успешного исхода переговоров между США и Ираном.

Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.

