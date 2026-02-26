МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Действия Украины могут привести к развязыванию ядерной войны, поэтому нельзя позволить ей существовать в ее нынешнем виде, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Это грозит развязыванием ядерной войны. Нынешнее украинское правительство должно быть уничтожено. Нельзя позволить существовать Украине в ее нынешнем виде. Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО, но на них стоит надпись: “Сделано на Украине”. Это очень опасная ситуация», — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что Украина по указке британских спецслужб готова пойти на любые опасные авантюры.
«Часть генерального плана Ми-6 называется “Не дать Украине сдаться”. Вы знаете, об этом говорил Владимир Зеленский: “Дайте мне возможность наносить удары вглубь территории России, и я это сделаю. “Это британский генеральный план”, — пояснил Риттер.
В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет «Фламинго».
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет «Фламинго», поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, которые партнеры передавали Киеву.