МИД: у России есть вопросы к уставу и мандату Совета мира

Устав и мандат Совета мира вызывают вопросы у российской стороны.
Об этом ТАСС сказал директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
«Вызывает вопросы о том, как Совет мира будет сосуществовать с ООН и её Советом Безопасности», — заявил дипломат.
13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия пока не определилась относительно своего участия в Совете мира. По его словам, этот вопрос по-прежнему прорабатывается в МИД страны.
