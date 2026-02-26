Ричмонд
МИД: у России есть вопросы к уставу и мандату Совета мира

Устав и мандат Совета мира вызывают вопросы у российской стороны.

Об этом ТАСС сказал директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

«Вызывает вопросы о том, как Совет мира будет сосуществовать с ООН и её Советом Безопасности», — заявил дипломат.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия пока не определилась относительно своего участия в Совете мира. По его словам, этот вопрос по-прежнему прорабатывается в МИД страны.

