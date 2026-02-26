Reuters: ФБР при Байдене получило данные о звонках из окружения Трампа

Как оно уточнило, речь идет о Кэше Пателе, который занимает пост директора ФБР, а также о Сьюзан Уайлс, являющейся сейчас руководителем аппарата сотрудников Белого дома. «Вызывает возмущение и глубокое беспокойство то, что предыдущее руководство ФБР тайно запросило через суд сведения о моих телефонных звонках, а также о звонках Сьюзан Уайлс, которая сейчас является руководителем аппарата сотрудников Белого дома, воспользовавшись надуманными предлогами и скрыв всю эту процедуру в закрытых материалах, чтобы избежать любого надзора», — заявил Пател агентству.