Reuters: ФБР при Байдене получило данные о звонках из окружения Трампа

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) при администрации 46-го президента США Джо Байдена получило информацию о телефонных звонках двух лиц из ближайшего окружения Дональда Трампа, который сейчас является американским лидером. Об этом сообщило 25 февраля агентство Reuters.
Как оно уточнило, речь идет о Кэше Пателе, который занимает пост директора ФБР, а также о Сьюзан Уайлс, являющейся сейчас руководителем аппарата сотрудников Белого дома. «Вызывает возмущение и глубокое беспокойство то, что предыдущее руководство ФБР тайно запросило через суд сведения о моих телефонных звонках, а также о звонках Сьюзан Уайлс, которая сейчас является руководителем аппарата сотрудников Белого дома, воспользовавшись надуманными предлогами и скрыв всю эту процедуру в закрытых материалах, чтобы избежать любого надзора», — заявил Пател агентству.
ФБР получило эту информацию в 2022 и 2023 годах, до назначения Патела и Уайлс на упомянутые посты. Это было сделано в то время, когда федеральные власти проводили расследование в отношении Трампа. Его обвиняли, в частности, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году, а также в ненадлежащем хранении секретных документов.
В публикации не уточняется, проводило ли ФБР расследование в отношении Патела и Уайлс. Агентство пояснило, что бюро получило сведения, касающиеся того, кому и когда звонили Пател и Уайлс, но не непосредственно записи их разговоров.