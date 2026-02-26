Ричмонд
Reuters: ФБР при Байдене получило данные о звонках из окружения Трампа

Эту информацию предоставили в 2022 и 2023 годах, сообщило агентство.

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) при администрации 46-го президента США Джо Байдена получило информацию о телефонных звонках двух лиц из ближайшего окружения Дональда Трампа, который сейчас является американским лидером. Об этом сообщило 25 февраля агентство Reuters.

Как оно уточнило, речь идет о Кэше Пателе, который занимает пост директора ФБР, а также о Сьюзан Уайлс, являющейся сейчас руководителем аппарата сотрудников Белого дома. «Вызывает возмущение и глубокое беспокойство то, что предыдущее руководство ФБР тайно запросило через суд сведения о моих телефонных звонках, а также о звонках Сьюзан Уайлс, которая сейчас является руководителем аппарата сотрудников Белого дома, воспользовавшись надуманными предлогами и скрыв всю эту процедуру в закрытых материалах, чтобы избежать любого надзора», — заявил Пател агентству.

ФБР получило эту информацию в 2022 и 2023 годах, до назначения Патела и Уайлс на упомянутые посты. Это было сделано в то время, когда федеральные власти проводили расследование в отношении Трампа. Его обвиняли, в частности, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году, а также в ненадлежащем хранении секретных документов.

В публикации не уточняется, проводило ли ФБР расследование в отношении Патела и Уайлс. Агентство пояснило, что бюро получило сведения, касающиеся того, кому и когда звонили Пател и Уайлс, но не непосредственно записи их разговоров.

