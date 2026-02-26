Россия надеется на активизацию сотрудничества с Чили

По данным посольства, в 2025 году объем взаимной торговли вырос на 23% по сравнению с 2024 годом. Рост обеспечили увеличением поставок чилийской рыбы, прежде всего лосося и форели, а также вина, уточнила дипмиссия. Основу экспорта Чили в Россию составляет продукция агропромышленного комплекса, тогда как в обратном направлении идут российские удобрения, добавило диппредставительство.