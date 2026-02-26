Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ

По данным издания, беседа стала первой после личной встречи в Давосе и продлилась 30 минут.
«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца», — говорится в публикации.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».
Затем
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.