В МВФ допустили изменение оценок в отношении экономики США

Георгиева: оценки МВФ по США могут измениться из-за неопределенности.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Многие оценки Международного валютного фонда (МВФ) в отношении экономики США в ближайшие месяцы могут измениться в связи с повышенной неопределенностью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«В ближайшие месяцы многое (в отношении экономики США — ред.) может измениться», — сообщила директор-распорядитель журналистам на брифинге.

Георгиева подчеркнула, что США находятся в условиях повышенной неопределенности, указав на существующие риски, в том числе в отношении пошлин.

Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

