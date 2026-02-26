МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Импортные пошлины США являются негативным шоком для американской экономики, ведут к росту расходов на личное потребление и уменьшению уровня производств в стране, говорится в документе МВФ с оценкой состояния американской экономики, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«Они также представляют собой негативный шок предложения для экономики США, который, как ожидается, приведёт к росту индекса цен PCE (примерно на 0,5% к началу 2026 года) и снижению уровня выпуска (примерно на 0,5%)», — говорится в документе.
Там также прогнозируют, что более высокие тарифы должны незначительно сократить торговый дефицит.
PCE — индекс цен на личное потребление.