Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности», — сообщила Георгиева журналистам на брифинге.
Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.
«Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами», — добавила Георгиева.