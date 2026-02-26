Ричмонд
Власти США приступили к переориентации экономики, заявили в МВФ

МВФ: США начали переориентацию экономики для повышения самодостаточности.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности», — сообщила Георгиева журналистам на брифинге.

Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.

«Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами», — добавила Георгиева.

