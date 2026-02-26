Рубио: США выясняют подробности инцидента с катером

Власти Кубы доложили Соединённым Штатам об инциденте с катером, Вашингтон выясняет подробности.
Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Много информации поступает от кубинцев. Мы проверим эту информацию независимо и придём к собственным выводам», — цитирует его РИА Новости.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.