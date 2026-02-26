В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости.
«Рост занятости заметно замедлился», — говорится в документе.
Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ.
«Приток иностранной рабочей силы резко сократился», — отмечается в документе.