МВФ ждет эффекта от подхода Белого дома в сфере миграции

МВФ ждет, что подходы Белого дома в сфере миграции повлияют на инфляцию.

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

«Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления», — говорится в документе МВФ.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
