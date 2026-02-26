МВФ ждет эффекта от подхода Белого дома в сфере миграции

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.