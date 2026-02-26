МВФ ждет эффекта от подхода Белого дома в сфере миграции

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
«Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления», — говорится в документе МВФ.