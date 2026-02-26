L"AntiDiplomatico: Выступление Путина перед ФСБ прошло на фоне новой эскалации

Поставки по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были прекращены 27 января. Украинская сторона объяснила это повреждениями инфраструктуры. В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические причины стали ключевыми, а технических препятствий для транзита нет. На этом фоне Будапешт и Братислава обратились к Хорватии с просьбой обеспечить альтернативный маршрут поставок нефти морским путём. Позднее страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до восстановления транзита по «Дружбе».