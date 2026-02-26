Как отмечает издание, заявления прозвучали спустя несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в остановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По версии венгерской стороны, транзит был перекрыт без достаточных технических оснований.
L"AntiDiplomatico указывает, что в сложившейся ситуации формируется картина гибридного противостояния, где под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, а дипломатические механизмы отошли на второй план.
24 февраля Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что Украина, по его оценке, использует различные методы давления на противников, включая попытки атак на объекты энергетики.
Поставки по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были прекращены 27 января. Украинская сторона объяснила это повреждениями инфраструктуры. В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические причины стали ключевыми, а технических препятствий для транзита нет. На этом фоне Будапешт и Братислава обратились к Хорватии с просьбой обеспечить альтернативный маршрут поставок нефти морским путём. Позднее страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до восстановления транзита по «Дружбе».
Ранее Life.ru писал, что эксперты предупредили о возможной жёсткой реакции со стороны Венгрии и Словакии на действия Киева. Прекращение поставок электроэнергии на Украину может стать для Киева крайне болезненным ударом.
