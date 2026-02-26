Концерт Сабурова на Пхукете был посвящён запрету на въезд в Россию

Выступление комика Нурлана Сабурова на Пхукете было посвящено запрету на его въезд на территорию Российской Федерации на полвека.
Об этом пишет РИА Новости.
«Главной темой всего концерта стал именно запрет на въезд», — сообщило агентство.
При этом в выступлении также упоминались шутки на бытовую и семейную темы.
Ранее выяснилось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию.
Telegram-канал Mash писал, что Сабурову грозит от 7 до 12 лет тюрьмы по статье о наёмничестве в Казахстане. Отмечается, что на одном из видео в соцсетях комик презентовал десять новых внедорожных мини-мотоциклов, которые он купил и передал на СВО.
Также сообщалось, что Сабуров решил не оформлять российское гражданство из-за опасений, связанных с возможностью введения в отношении него западных санкций.