Концерт Сабурова на Пхукете был посвящён запрету на въезд в Россию

Telegram-канал Mash писал, что Сабурову грозит от 7 до 12 лет тюрьмы по статье о наёмничестве в Казахстане. Отмечается, что на одном из видео в соцсетях комик презентовал десять новых внедорожных мини-мотоциклов, которые он купил и передал на СВО.