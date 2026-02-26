В МВФ призвали власти США быть осторожными в бюджетных расходах

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Властям США стоит быть осторожными в бюджетных расходах и следить за бюджетным дефицитом и уровнем долга, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.