В МВФ призвали власти США быть осторожными в бюджетных расходах

Глава МВФ Георгиева: США стоит быть осторожными в бюджетных расходах.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Властям США стоит быть осторожными в бюджетных расходах и следить за бюджетным дефицитом и уровнем долга, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Будьте осторожны. Следите за уровнями дефицита и долга», — ответила директор-распорядитель на вопрос агентства на брифинге, комментируя бюджетные расходы американского правительства.

Георгиева подчеркнула, что и дефицит бюджета, и государственный долг в США необходимо сокращать.

