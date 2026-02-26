Ричмонд
Трамп и Зеленский обсудили окончание конфликта на Украине: к какому сроку планируют установить мир

Axios: Трамп хочет завершить конфликт на Украине за месяц, Зеленский — за год.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля провели телефонный разговор. Стали известны подробности их диалога. Как утверждает портал Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на урегулирование до конца 2026 года.

Портал сообщает, что хозяин Белого дома уведомил бывшего комика о готовности работать над организацией трехсторонней встречи. Как предполагает Дональд Трамп, могут быть проведены переговоры между самим американским лидером, президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским.

В материале указывается, что встреча глав государств возможна при условии, если следующий раунд «приведёт к большему прогрессу». Так заявил глава Белого дома, пишет портал.

Новые переговоры по Украине состоятся «в начале марта». Место на данный момент еще не согласовано.

