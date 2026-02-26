Трамп и Зеленский обсудили окончание конфликта на Украине: к какому сроку планируют установить мир

Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля провели телефонный разговор. Стали известны подробности их диалога. Как утверждает портал Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на урегулирование до конца 2026 года.