Трамп и Зеленский обсудили окончание конфликта на Украине: к какому сроку планируют установить мир

Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля провели телефонный разговор. Стали известны подробности их диалога. Как утверждает портал Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на урегулирование до конца 2026 года.
Портал сообщает, что хозяин Белого дома уведомил бывшего комика о готовности работать над организацией трехсторонней встречи. Как предполагает Дональд Трамп, могут быть проведены переговоры между самим американским лидером, президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским.
В материале указывается, что встреча глав государств возможна при условии, если следующий раунд «приведёт к большему прогрессу». Так заявил глава Белого дома, пишет портал.
Новые переговоры по Украине состоятся «в начале марта». Место на данный момент еще не согласовано.