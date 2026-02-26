Глава Минфина Британии предложила экс-принцу Эндрю вернуть бюджетные средства

В интервью газете i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) министр ответила утвердительно на вопрос о необходимости компенсации бывшим принцем растраченных средств: «Конечно». При этом Ривс подчеркнула, что «никогда не встречалась» с Маунтбеттен-Виндзором. «Вероятно, это к лучшему», — сказала она.
Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год, передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Позже бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.
Ранее британские СМИ сообщали, что бывший принц, занимая неоплачиваемую должность торгового спецпредставителя, использовал самолеты королевских ВВС для совершения поездок в частных коммерческих интересах. Согласно i, Маунтбеттен-Виндзор также расходовал государственные средства на снятие нескольких номеров в отелях и покрытие счетов своего окружения.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.