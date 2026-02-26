МИД: ВСУ используют отравляющие вещества против ВС России и мирных граждан

Украинские боевики используют отравляющие вещества против военнослужащих армии России и мирных граждан.
Об этом заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
«(ВСУ — RT.) Систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения», — сообщил дипломат.
Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что в уничтоженном пункте управления беспилотниками ВСУ была найдена документация, которая предусматривает использование дроном «Баба-яга» артиллерийских снарядов с химическими боевыми веществами.