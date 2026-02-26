Axios: Зеленский сказал Трампу, что надеется на мир до конца года

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование украинского конфликта до конца текущего года.
Об этом пишет Axios.
«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году», — указано в публикации.
При этом отмечается, что Трамп сказал, что предпочёл бы, чтобы конфликт закончился «в течение месяца».
17 февраля Axios сообщило, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы добиться прорыва по территориальному вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве в силе.