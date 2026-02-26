Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, считает госсекретарь Марко Рубио.
«Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого (участвовать в переговорах — ред.)», — сказал Рубио журналистам.
По его словам, США не хотят выходить из переговоров и считают, что они могут привести к урегулированию, достижение которого возможно только дипломатическим путем.