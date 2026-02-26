Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: терпение Трампа в вопросе темпов урегулирования на Украине не безгранично

Терпение лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования украинского конфликта не безгранично.

Терпение лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования украинского конфликта не безгранично.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю», — цитирует его РИА Новости.

При этом он не стал предсказывать, когда терпение хозяина Белого дома иссякнет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше