Рубио: терпение Трампа в вопросе темпов урегулирования на Украине не безгранично

Терпение лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования украинского конфликта не безгранично.
Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю», — цитирует его РИА Новости.
При этом он не стал предсказывать, когда терпение хозяина Белого дома иссякнет.
