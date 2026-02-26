Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Зеленский не сошлись в планах по срокам завершения конфликта

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца года. Американский лидер заявил, что он хочет завершить войну за один месяц. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Издание отметило, что тридцатиминутный разговор стал первой беседой Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в январе.

По информации неназванных украинских чиновников, Зеленский рассчитывает завершить конфликт в текущем году. Однако Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы закончить её в течение месяца.

Напомним, телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся вечером 25 февраля и длился полчаса. Глава киевского режима сообщил, что стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в начале марта. Зеленский надеется, что эта встреча откроет путь к переговорам на уровне лидеров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше