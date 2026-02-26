Трамп и Зеленский не сошлись в планах по срокам завершения конфликта

Издание отметило, что тридцатиминутный разговор стал первой беседой Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в январе.
По информации неназванных украинских чиновников, Зеленский рассчитывает завершить конфликт в текущем году. Однако Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы закончить её в течение месяца.
Напомним, телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся вечером 25 февраля и длился полчаса. Глава киевского режима сообщил, что стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в начале марта. Зеленский надеется, что эта встреча откроет путь к переговорам на уровне лидеров.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.