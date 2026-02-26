Трамп и Зеленский не сошлись в планах по срокам завершения конфликта

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца года. Американский лидер заявил, что он хочет завершить войну за один месяц. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.