В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета

Георгиева: США стоит думать о сокращении госдолга, а не о росте военного бюджета.

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита», — сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о цели увеличения бюджета Пентагона в 2027 году до уровня в 1,5 триллиона долларов.

