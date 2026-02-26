Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Киевскому режиму хватит денег только до апреля, поэтому Брюссель пытается найти решение по заблокированному Будапештом кредиту в 90 миллиардов евро до венгерских парламентских выборов, так как боится, что потом ему придется уступить премьеру Венгрии Виктору Орбану, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
По словам эксперта, Украина не спешит возобновлять работу нефтепровода «Дружба», поскольку ей больше не нужно венгерское и словацкое «зимнее» дизельное топливо, и она может также закупать «летнее» дизельное топливо в Греции, Польше и Румынии.
«Военный кредит в размере 90 миллиардов евро является более срочным вопросом, поскольку Киев может финансировать свой бюджет и войну из текущих источников только до середины-конца апреля, поэтому (в случае — ред.) если (венгерская правящая партия — ред.) “Фидес” победит на выборах, Киеву или Брюсселю после 12 апреля придется уступить», — сказал агентству Киселли.
Аналитик добавил, что Брюссель хочет обойти венгерское вето на военный кредит в размере 90 миллиардов евро.
«Если это не удастся, Будапешт даст зеленый свет только после возобновления транспортировки сырой нефти, поскольку для бесперебойной работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов необходима российская нефть типа Urals», — отметил Киселли.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по «Дружбе», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.