РИА Новости: средняя пенсия госслужащих в России составляет 39 268 рублей

Российские федеральные государственные гражданские служащие получают в качестве пенсии в среднем более 39 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные системы Соцфонда.

Точная сумма составляет 39 268 рублей.

«Численность таких граждан находится на уровне 97,3 тыс. человек», — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT о графике выплат пенсий в марте 2026 года.

Профессор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов рассказал, кто в стране получает пенсию, размер которой превышает 1 млн рублей.