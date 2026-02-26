США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Власти США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, надеются, что все «не так плохо», сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. Шестеро были ранены.
«Марко (Рубио, госсекретарь США — ред.) проинформировал меня об этом примерно 15 минут назад, но мы не знаем большого количества деталей, поэтому я переадресую вас в Белый дом, который будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Разумеется, это ситуация, которую мы отслеживаем, надеемся, что все не так плохо, как можно было опасаться», — сказал он журналистам в Белом доме.