Он указал на большую экономическую нагрузку Европы. Эта проблема связана с отказом США поставлять оружие Киеву за свой счет. Бывший премьер РФ подчеркнул, что ЕС теперь вынужден самостоятельно оказывать помощь Украине.
«Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация Трампа», — констатировал Сергей Степашин.
Между тем Британия планирует отправить свои войска на Украину. По словам министра обороны Джона Хили, бойцы Сухопутных войск и ВВС якобы будут передислоцированы в Киев после остановки боевых действий. Стоит напомнить, что Москва неоднократно выступила против размещения иностранного военного контингента на Украине.