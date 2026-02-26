Между тем Британия планирует отправить свои войска на Украину. По словам министра обороны Джона Хили, бойцы Сухопутных войск и ВВС якобы будут передислоцированы в Киев после остановки боевых действий. Стоит напомнить, что Москва неоднократно выступила против размещения иностранного военного контингента на Украине.