США «нагибают» руководство ЕС: Степашин указал на «серьезные трещины» в Евросоюзе

Экс-премьер Степашин заявил о подчинении Евросоюза США.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры вынуждены подстраиваться под Вашингтон. В ЕС образовались «серьезные трещины» из-за политических разногласий и экономических проблем. США очень серьезно «нагибают» Евросоюз. Такое мнение выразил экс-премьер России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

Он указал на большую экономическую нагрузку Европы. Эта проблема связана с отказом США поставлять оружие Киеву за свой счет. Бывший премьер РФ подчеркнул, что ЕС теперь вынужден самостоятельно оказывать помощь Украине.

«Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация Трампа», — констатировал Сергей Степашин.

Между тем Британия планирует отправить свои войска на Украину. По словам министра обороны Джона Хили, бойцы Сухопутных войск и ВВС якобы будут передислоцированы в Киев после остановки боевых действий. Стоит напомнить, что Москва неоднократно выступила против размещения иностранного военного контингента на Украине.

