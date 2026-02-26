«Безжалостное уничтожение, которым славились британцы»: как европейцы осваивали Австралию

В 1838 году произошло уникальное событие — за массовое убийство аборигенов на Майелл-Крик были осуждены несколько белых. Преступники без каких-либо причин порубили саблями десятки женщин, детей и пожилых людей из племени вираджури, живших при сельскохозяйственной станции. Общественники, сочувствующие аборигенам, довели дело до суда. Подсудимые были удивлены, что их пытаются привлечь к ответственности, и объяснили, что они поступили так, как поступают все колонисты. Суд изначально оправдал убийц. Но решение было оспорено генеральным прокурором. В итоге к смертной казни приговорили семерых фигурантов дела из числа каторжников. Ещё четверо были оправданы, так как без вести пропал основной свидетель по делу — подросток-абориген. Организатор нападения Джон Генри Флеминг избежал ответственности. Он был состоятельным скотоводом и в дальнейшем стал мировым судьёй и церковным старостой.