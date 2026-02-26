Американский госсекретарь Марко Рубио сделал заявление о роли США в украинском урегулировании. По его словам, именно Вашингтон является «катализатором переговоров». Марко Рубио напомнил, что терпение президента США Дональда Трампа имеет границы. Так он высказался в беседе с журналистами.
Госсек подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона от роли «катализатора» никто не сможет взять эту задачу на себя. Однако он уточнил, что США не отказываются от участия в дипломатическом процессе.
«Считаю ли я, что терпение президента Трампа безгранично? Нет, я так не думаю. Но я не буду прогнозировать, когда оно подойдет к концу или в какой момент он решит больше не заниматься этим», — подытожил Марко Рубио.
По данным Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на урегулирование до конца года. Об этом они сообщили во время телефонного разговора.