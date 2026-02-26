Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио

«Если вы заинтересованы в мирной ядерной программе, вы можете сделать это как большинство стран в мире: реактор на земле, а топливо импортируется. Есть сделки со странами, если они хотят энергетику, они могут сделать небольшие модульные реакторы, это доступно и достижимо для многих стран», — сказал Рубио журналистам.