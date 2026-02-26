Ричмонд
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио

Рубио: США считают, что Ирану для мирного атома не нужно обогащать уран.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США считают, что Ирану для разработки мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Если вы заинтересованы в мирной ядерной программе, вы можете сделать это как большинство стран в мире: реактор на земле, а топливо импортируется. Есть сделки со странами, если они хотят энергетику, они могут сделать небольшие модульные реакторы, это доступно и достижимо для многих стран», — сказал Рубио журналистам.

По его словам, страна, которая не заинтересована в разработке оружия, якобы не стала бы заявлять о желании «обогащать под землей».

Власти Ирана считают разработку программы мирного атома своим суверенным правом, как и обогащение урана.

В четверг в Женеве состоятся переговоры двух стран.

