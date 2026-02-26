Ричмонд
Трампу передадут информацию об инциденте с катером у берегов Кубы

Рубио: Трампу передадут информацию об инциденте с катером у берегов Кубы.

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Информацию об инциденте с катером у берегов Кубы передадут президенту США Дональду Трампу, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы представим информацию людям, которые принимают решения, включая президента, чтобы определиться на основе фактов. Сейчас мы собираем факты», — сказал Рубио журналистам.

Он подчеркнул, что пока не готов говорить, что за лодка была замешана в инциденте и что произошло.

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.

