Мишустин сообщил о миллиардных вложениях в мастер-планы Дальнего Востока

Выступая перед Государственной Думой, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что проекты охватывают 25 городов региона, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На строительство различных объектов, в том числе за счет инфраструктурных кредитов и единой президентской субсидии, направлено свыше 75 млрд рублей из федерального бюджета, 99,3 млрд — из консолидированного бюджета, а еще 259,6 млрд рублей поступят из внебюджетных источников. Общая стоимость всех мероприятий — 434,1 млрд рублей.