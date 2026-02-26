Мишустин сообщил о миллиардных вложениях в мастер-планы Дальнего Востока

В Хабаровском крае и других дальневосточных городах реализуются мастер-планы, на которые уже направлены десятки миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выступая перед Государственной Думой, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что проекты охватывают 25 городов региона, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На строительство различных объектов, в том числе за счет инфраструктурных кредитов и единой президентской субсидии, направлено свыше 75 млрд рублей из федерального бюджета, 99,3 млрд — из консолидированного бюджета, а еще 259,6 млрд рублей поступят из внебюджетных источников. Общая стоимость всех мероприятий — 434,1 млрд рублей.
В Хабаровске мастер-план включает 34 крупных мероприятия, которые предполагают строительство 69 объектов. Уже реализованы 4 проекта, 59 находятся в работе, 16 запланированы на будущие периоды. С 2024 года обновлен общественный транспорт — закуплены 12 трамваев и 17 троллейбусов, построена тепломагистраль № 35, детский сад на ул. Шатова и отремонтировано 29,1 км дорог.
В 2025 году за счет единой президентской субсидии началось строительство дамбы на острове Большой Уссурийский, Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, Дальневосточного художественного музея, объединенной набережной Хабаровска, туристической тропы «Легенды Хехцира».
На 2026 год запланировано строительство 7 детских садов, Межвузовского кампуса, технопарка «Амур», пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, системы водоснабжения и водоотведения в восточной части городской агломерации, подготовка к возведению делового центра «Хабаровск-Сити», продолжение строительства дамбы и автомобильной дороги в границах ул. Воронежская — ул. Совхозная — пер. Брянский, а также спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе.
— Реализация мастер-планов создаст комфортные условия для миллионов жителей, — подчеркнул Мишустин, отмечая конкретные результаты в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Находке и других городах Дальнего Востока.