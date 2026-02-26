В Госдуме предложили снизить максимальный размер микрозайма

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 0,8% до 0,1% в день и уменьшить максимальный размер займа для физических лиц с одного миллиона рублей до 100 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Проектом федерального закона предлагается: снижение максимальной процентной ставки с 0,8% д о 0,1% в день, уменьшение максимального размера займа с 1 миллиона рублей до 100 тысяч рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов инициативы, это поможет гражданам, которые вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, защитить их права и не попасть в долговую кабалу из-за непрозрачных условий получения займа и чрезмерно высоких процентных ставок.
«В МФО люди идут не от хорошей жизни — а чтобы выжить. Зачастую это обычные семьи, которым приходится закрывать заёмными средствами “кассовые разрывы” в своем бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы “до получки” за короткое время превращаются в большой долг, выплатить который человек просто не в состоянии. И чем дальше, тем хуже ситуация для такого заемщика. Часто все заканчивается банкротством», — сказал Афонин РИА Новости.
По его словам, МФО в их нынешнем виде — это жестокий бизнес, где процентные ставки по микрозаймам намного выше банковских.
«Согласно действующей редакции закона максимальная процентная ставка по микрозайму — 0,8% в день, а это 292% годовых. То есть занимаешь 100 тысяч, а через год отдаешь 392 тысячи», — добавил депутат.