В Госдуме предложили снизить максимальный размер микрозайма

«В МФО люди идут не от хорошей жизни — а чтобы выжить. Зачастую это обычные семьи, которым приходится закрывать заёмными средствами “кассовые разрывы” в своем бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы “до получки” за короткое время превращаются в большой долг, выплатить который человек просто не в состоянии. И чем дальше, тем хуже ситуация для такого заемщика. Часто все заканчивается банкротством», — сказал Афонин РИА Новости.