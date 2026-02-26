Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине

«Если мы выйдем (из переговоров — ред.) кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними разговаривать… и сейчас мы — единственная страна в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет это сделать», — сказал он журналистам.