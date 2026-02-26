Ричмонд
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине

Рубио назвал США катализатором переговоров России и Украины.

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Вашингтон «катализатором» переговорного процесса между РФ и Украиной, отметил, что усадить стороны конфликта за стол переговоров больше не под силу никому — ни ООН, ни странам ЕС.

Рубио ранее сообщал, что США не хотят выходить из переговоров по Украине и считают, что они могут привести к урегулированию, достижение которого возможно только дипломатическим путем. Тем не менее, терпение Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, отмечал он.

«Если мы выйдем (из переговоров — ред.) кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними разговаривать… и сейчас мы — единственная страна в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет это сделать», — сказал он журналистам.

Рубио также отметил, что только США, смогли добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол переговоров и «разговаривали друг с другом».

