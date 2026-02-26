Вэнс заявил, что США не считают инцидент у Кубы серьёзным

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Вэнс подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. По его словам, выводы делать рано.
«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу — просто потому, что не знаю», — заявил он.
Вице-президент добавил, что получил первую информацию буквально за несколько минут до общения с прессой.
«Марко [Рубио] меня проинформировал на этот счёт примерно 15 минут назад. Но мы не знаем деталей. Пусть Белый дом потом представит дополнительную информацию, когда она у нас появится», — отметил Вэнс.
Таким образом, официальная позиция США пока сводится к тому, что поводов для серьёзной паники нет, однако расследование продолжается, и новые данные могут быть обнародованы позже.
Ранее Life.ru писал о жёстком инциденте в территориальных водах Кубы. Катер под американским флагом вторгся в акваторию и открыл огонь по пограничникам. В ходе перестрелки были погибшие и раненые, а кубинская сторона заявила о ликвидации нападавших. При этом в США подчеркнули, что судно не имело отношения ни к ВМС, ни к Береговой охране. В то же время в Конгрессе потребовали немедленного расследования случившегося.
