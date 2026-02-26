Вэнс заявил, что США не считают инцидент у Кубы серьёзным

Ранее Life.ru писал о жёстком инциденте в территориальных водах Кубы. Катер под американским флагом вторгся в акваторию и открыл огонь по пограничникам. В ходе перестрелки были погибшие и раненые, а кубинская сторона заявила о ликвидации нападавших. При этом в США подчеркнули, что судно не имело отношения ни к ВМС, ни к Береговой охране. В то же время в Конгрессе потребовали немедленного расследования случившегося.