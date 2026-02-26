«Украинские вооружённые формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения», — приводит слова дипломата ТАСС.
Логвинов пояснил, что речь идёт об использовании таких веществ в зоне спецоперации. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы России. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.
Ранее ветеран спецоперации с позывным Матрос также сообщал, что украинские военные применяют химическое оружие. Он опубликовал снимок боеприпаса, который, по его словам, срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества.
