В МИД РФ заявили о применении ВСУ химоружия против ВС РФ и мирных граждан

Вооружённые силы Украины используют химические отравляющие вещества против российских граждан и военных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Украинские вооружённые формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения», — приводит слова дипломата ТАСС.

Логвинов пояснил, что речь идёт об использовании таких веществ в зоне спецоперации. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы России. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

Ранее ветеран спецоперации с позывным Матрос также сообщал, что украинские военные применяют химическое оружие. Он опубликовал снимок боеприпаса, который, по его словам, срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

