В МИД РФ заявили о применении ВСУ химоружия против ВС РФ и мирных граждан

Логвинов пояснил, что речь идёт об использовании таких веществ в зоне спецоперации. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы России. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.