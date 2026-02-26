Рубио: отсутствие диалога между США и КНР было бы проявлением безрассудства

«Две крупнейшие мировые экономики, обладающие ядерными арсеналами, должны иметь возможность говорить, должны иметь возможность коммуницировать и взаимодействовать. Для Соединенных Штатов и Китая было бы безрассудно и безответственно не проводить встречи, не вести переговоры и не иметь возможностей для взаимодействия двух лидеров. Я не знаю никого, кто считал бы это хорошей идеей. Для нас было бы глупо и, откровенно говоря, опасно не иметь с ними отношений, даже несмотря на наличие противоречий», — сказал он, беседуя с журналистами в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, где находится с визитом.