Киеву не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан

Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по «Дружбе», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.