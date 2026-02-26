Рубио: США проведут расследование инцидента у Кубы

«Мы собираемся все это независимо проверить. Мы представим это определяющим политику людям, включая президента, и будем принимать решения на основе фактов. В настоящее время мы собираем факты», — сказал глава Госдепартамента, беседуя с журналистами в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, где находится с визитом.