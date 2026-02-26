Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить круг вопросов для урегулирования конфликта, однако оставшиеся все еще очень и очень сложные, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень и очень сложными (в контексте переговоров по Украине — ред.)», — сказал Рубио журналистам.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.